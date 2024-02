Kleine Unterkunft für Asylbewerber in Motzenhofen geplant

In ein Haus im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen könnten 20 Asylbewerber einziehen. Eine Unterkunft, die der Regierung von Schwaben angeboten wurde, ist vom Tisch.

Im Oberen Siedlungsweg im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen wurde dem Landratsamt Aichach-Friedberg ein Gebäude zur Unterbringung von Geflüchteten angeboten. Das berichtete Bürgermeister Xaver Ziegler im Gemeinderat Hollenbach. Maximal könnten dort etwa 20 Asylbewerber wohnen. Der Bürgermeister hat die Angelegenheit bereits mit den Nachbarn besprochen.

Im Landkreis Aichach-Friedberg leben aktuell knapp 2100 Asylbewerber, allein in der Marktgemeinde Pöttmes sind es 136 in zehn Unterkünften. Wie Ziegler betonte, waren bisher Zuweisungen auf die Kommunen nicht notwendig. Hollenbach gehöre zu den wenigen Kommunen, in denen es aktuell keine Unterkunft gibt.

Eine zweite Unterkunft in Motzenhofen wird nicht weiterverfolgt

Wie der Bürgermeister weiter berichtete, wurde auch der Regierung von Schwaben ein weiteres Gebäude in Motzenhofen angeboten. Die Regierung hatte im Januar von Plänen für ein Übergangswohnheim im Affinger Ortsteil Mühlhausen Abstand genommen. Nach längerer Abwägung hätten sich alle beteiligten Behörden – Regierung von Schwaben, Landratsamt und Gemeinde – auf die nun geplante, "verträglichere" Variante verständigt, so Ziegler. Die zweite Unterkunft werde nicht weiterverfolgt.

Ziegler bedankte sich ausdrücklich bei der Regierung von Schwaben und dem Landratsamt "für die sehr transparente und frühzeitige Kommunikation." Beide Behörden nähmen trotz des eigenen, immensen Drucks bei der Unterbringung der Asylbewerber Rücksicht auf die Gemeinden vor Ort und deren soziales Gefüge. (jeb)