Krebsbachtaler Dorfbühne Hollenbach wählt Vorstandschaft neu

Bei der Generalversammlung der Krebsbachtaler Dorfbühne Hollenbach wurde die Vorstandschaft neu gewählt. Ingrid Beck, die das Amt der zweiten Vorsitzenden seit der Gründung des Vereins inne hatte, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Dem neu gewählten Vorstand gehören an: Vorsitzende Susanne Mika, ihre Stellvertreterin Birgit Reich, Schriftführer Anton Baur, Schatzmeisterin Alexandra Spar. Beisitzer sind Martina Riß, Daniela Fottner, Andrea Kistler und Achim Etzel. Die Theaterspieler stecken bereits mitten in den Proben für die Aufführungen, die am 29. und 30. März sowie am 5. und 6. April jeweils um 19 Uhr im Pfarrzentrum in Hollenbach stattfinden werden. Zur Aufführung kommt das Stück „Gspenstermacher“ von Ralph Wallner.

