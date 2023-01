Hollenbach/Kühbach

vor 51 Min.

Hollenbacher Schulleiter Peter Leischner wechselt nach Kühbach

Im Sommer vergangenen Jahres verabschiedeten die Schülerinnen und Schüler in Kühbach Schulleiter Johannes Klier. Für ihn kommt Peter Leischner aus Hollenbach.

Plus Die Kühbacher Grund- und Mittelschule hat ab dem neuen Schuljahr wieder einen Leiter. Der "Neue" kommt von der Hollenbacher Schule und wohnt in Aichach.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Peter Leischner ist ab dem neuen Schuljahr Rektor der Kühbacher Grund- und Mittelschule. Seit der frühere Schulleiter Johannes Klier im Juli 2022 an die Mittelschule in Kissing gewechselt war, führt Konrektorin Iris Jürgens kommissarisch die Schule in Kühbach. Der 55-jährige Leischner ist seit elf Jahren Leiter der Hollenbacher Grund- und Mittelschule. Vorher war er dort zehn Jahre lang als Lehrer tätig gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen