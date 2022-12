Lohnunternehmen in St. Georg soll weiter wachsen

Plus Weil die Privilegierung für die Einöde wegfällt, stellt der Gemeinderat Hollenbach einen Bebauungsplan auf. Einem anderen Bauvorhaben steht ein Stadel im Weg.

Für die Einöde St. Georg bei Igenhausen muss der Gemeinderat Hollenbach einen Bebauungsplan aufstellen. Der Grund: Der landwirtschaftliche Hof dort wurde in ein gewerbliches Lohnunternehmen umgewandelt. Deshalb ist die landwirtschaftliche Privilegierung nicht mehr gegeben. Die Abstimmung in der letzten Sitzung dieses Jahres fiel positiv aus, wie Bürgermeister Xaver Ziegler auf Anfrage unserer Redaktion berichtet.