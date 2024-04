Unbekannter beschädigt Auto eines Forstunternehmers

Im Wald zwischen dem Hollenbacher Ortsteil Mainbach und Gebersdorf schlägt ein Unbekannter die Heckscheibe eines Autos ein und hinterlässt eine Nachricht an den "Waldzerstörer".

Ein "Umweltextremist", so die Aichacher Polizei, hat am Donnerstag im Wald bei Mainbach (Gemeinde Hollenbach) ein Auto beschädigt. Wie die Polizei berichtet, hat ein Forstunternehmer an dem Tag sein Auto im Wald zwischen Mainbach und Gebersdorf (Gemeinde Petersdorf) abgestellt. Bei seiner Rückkehr war die Heckscheibe eingeschlagen.

Die Polizei sucht nach Hinweisen

An seinem Fahrzeug war ein Zettel angebracht mit der Aufschrift „Umweltverschmutzer und Waldzerstörer brauchen wir nicht“. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (bac)