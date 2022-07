Hollenbach-Mainbach

vor 18 Min.

Vor 150 Jahren brannte in Mainbach der Kasmer-Hof ab

Vor 150 Jahren ist der Kasmer-Hof in Mainbach nach einem Blitzschlag komplett abgebrannt. So sah der Kasmer-Hof um das Jahr 1954 aus.

Plus Ein Blitzeinschlag löste vor 150 Jahren einen Großbrand in Mainbach aus. Was passiert ist, hat Günter Schulz recherchiert. Das Anwesen brannte später noch einmal.

Von Josef Abt

Ein schweres Gewitter zieht auf. Blitze zucken am Himmel und einer davon schlägt in ein Gebäude eines landwirtschaftlichen Hofes, der kurz darauf lichterloh brennt. Zu allem Übel gibt es wenig Löschwasser und keine Feuerwehr, die bei der Brandbekämpfung hätte schnell eingreifen können. Die Gebäude brennen bis auf die Grundmauern nieder. Ereignet hat sich das vor 150 Jahren in Mainbach (heute Gemeinde Hollenbach): Der Kasmer-Hof wurde völlig zerstört.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen