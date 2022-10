Auf Motzenhofen kommt der Breitbandausbau zu

Plus Erstmals findet die Bürgerversammlung im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen im neuen Bauhof statt. Von Bürgern kommen nur wenige Fragen.

Die Bürgerinnen und Bürger aus Motzenhofen sind mit der Arbeit der Gemeinde Hollenbach und des Bürgermeisters sehr zufrieden: Es gab kaum Wortmeldungen oder Rückfragen bei der Bürgerversammlung am Sonntagabend im neuen Bauhof.