Einbruch in Firmengebäude

Unbekannte haben am Wochenende in ein Firmengebäude im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In ein Firmengebäude haben eine oder mehrere bislang unbekannte Personen am Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen.

Wie die Polizei berichtet, wurde dazu eine Seitentüre des Gebäudes in der Straße "Am Dümpfelbach" aufgehebelt. Anschließend wurden mehrere Zimmer durchsucht. Laut derzeitigem Erkenntnisstand floh der Einbrecher ohne Beute vom Tatort, so die Polizei.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch in Motzenhofen

Hinweise erbittet die Polizei in Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (bac)