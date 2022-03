Unfall: Betrunkener Autofahrer streift Gegenverkehr bei Motzenhofen

Ein Autofahrer prallt zwischen dem Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen und dem Inchenhofener Ortsteil Sainbach in den Gegenverkehr. Polizeibeamte bemerken Alkoholgeruch.

Zu einem Unfall ist es am Samstagmittag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen dem Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen und dem Inchenhofener Ortsteil Sainbach gekommen.

Autofahrer gerät zwischen Motzenhofen und Sainbach in Straßenmitte

Ein 61-Jähriger war mit seinem Opel um kurz vor 13 Uhr von Motzenhofen in Richtung Sainbach unterwegs. Laut derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen geriet er zu weit in die Straßenmitte und prallte mit dem linken Außenspiegel gegen einen entgegenkommen BMW. Dabei entstand an beiden Autos ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Polizeibeamte bemerken bei Aufnahme des Unfalls Alkoholgeruch

Bei der Unfallaufnahme bemerkten Polizeibeamte Alkoholgeruch bei dem Opel-Fahrer. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von über 1,1 Promille. Dem Mann wurde Blut abgenommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der 61-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten. (nsi)