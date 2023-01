Hollenbach

Mülltonne in Hollenbach gerät am Freitagabend in Brand

Eine Mülltonne gerät am Freitagabend in Hollenbach in Brand. Der Sachschaden ist gering. Laut Polizei steht fest, was das Feuer auslöste.

In Hollenbach ist am Freitagabend gegen 19.20 Uhr eine Mülltonne in Brand geraten. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass ein entsorgter Asche-Eimer das Feuer auslöste. Mülltonne brennt in Hollenbach: Der Schaden ist gering Außer der Mülltonne wurde nichts beschädigt. Der Schaden wird auf 80 Euro geschätzt. (nsi)

