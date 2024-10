Neun Feuerwehrler legen MTA-Abschlussprüfung ab

Insgesamt neun Feuerwehrler aus der Gemeinde Hollenbach haben ihre Abschlussprüfung im Rahmen der Modularen Truppausbildung gemeistert. Acht von ihnen stammen von der Freiwilligen Feuerwehr Hollenbach, ein Teilnehmer von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Ortsteil Mainbach. Die Abschlussprüfung bestand aus einem theoretischen Teil, in dem das Fachwissen durch eine schriftliche Prüfung geprüft wurde. Anschließend wurde in zwei Übungs-Durchgängen das praktische Wissen getestet. Dabei wurde angenommen, dass eine Person in einem brennenden Haus eingeschlossen ist und über eine Leiter gerettet werden muss. Zusätzlich wurde ein Wasseraufbau aufgebaut und die verletzte Person versorgt.

