Hollenbach/Oberammergau

vor 18 Min.

Wie geht das denn? Ein Hollenbacher singt bei den Passionsspielen

Michael Etzel (vorne rechts), der aus Hollenbach stammt, singt derzeit bei den Passionsspielen in Oberammergau.

Plus Obwohl er kein Oberammergauer ist, steht der gebürtige Hollenbacher Michael Etzel bei den Passionsspielen auf der Bühne. Das hat einen guten Grund.

Von Inge von Wenczowski

1633 gelobten die Einwohner von Oberammergau, Passionsspiele aufzuführen, sollten sie von der Pest befreit werden. Da dies tatsächlich der Fall war, werden seither alle zehn Jahre die letzten fünf Lebenstage von Jesus Christus nachgestellt. Dabei unterliegen die Spiele strengen Regeln: Nur Personen, die seit mindestens 20 Jahren in Oberammergau leben, oder unter 18 sind, dürfen mitwirken. Doch in der aktuellen 42. Spielsaison, die am Sonntag nach 110 Vorstellungen endet, steht ein 36-Jähriger aus Hollenbach auf der Bühne. Wie hat er das geschafft?

