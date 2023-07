Rektor Peter Leischner wagt den Absprung von Hollenbach nach Kühbach

Mit einem bunten Programm wird der bisherige Schulrektor in der Turnhalle verabschiedet. Für seinen Abschied nennt er einen guten Grund.

So macht Schule richtig Spaß. Auf diesen prägnanten Nenner kann man die Verabschiedung von Peter Leischner am Dienstag in der Schulturnhalle in Hollenbach bringen. Der Rektor bricht dort seine Zelte ab und wird künftig in Kühbach tätig sein. Es war eine ausgesprochen buntes Programm, das innerhalb einer guten Stunde geboten wurde. Am Ende gab es nur einen winzigen Schönheitsfehler: Leischner musste seine Eisspende zum Ausstand auf Mittwoch verschieben, weil draußen bereits der Schulbus wartete.

Den Höhepunkt der kurzweiligen Veranstaltung bildete eine Radnummer. Auf diese Weise sollte der Absprung des Pädagogen von Hollenbach nach Kühbach dargestellt werden. Philip Kraus, ein Schüler der Klasse 8a, machte vor, wie man mit einem Fahrrad auf einem Brett eine Rampe befährt und dort zu einem Sprung abhebt. Leischner, selbst ein häufiger Radfahrer, erwies sich keineswegs als Spielverderber, sondern stieg danach selbst mutig auf das Zweirad und bewies ebenfalls viel Geschick bei dieser keineswegs leichten Nummer, die mit viel Applaus bedacht wurde.

Peter Leischner wechselt nach Kühbach

Für den Hauptdarsteller dieser Feier hatte man eigens einen Sessel aufgestellt. Zuerst zeigte die Tanz AG eine Aufführung, dann trug die dritte Klasse eine Reihe von Wünschen vor, die den Schulchef nach Kühbach begleiten sollen. Eine Partnerklasse ordnete den neun Buchstaben in seinem Familiennamen gute Eigenschaften zu, ehe Schulamtsdirektorin Ingrid Hillenbrand ans Mikrofon trat. Sie berichtete davon, dass Peter Leischner bereits von 2010 an als Lehrer in Hollenbach eingesetzt war, dann wurde er Rektor in Friedberg, ehe er als Nummer eins nach Hollenbach zurückkehrte. Sie nannte ihn einen unkomplizierten Menschen mit einer positiven Ausstrahlung: "Auch in der größten Hektik hatte er ein offenes Ohr." Von der Klasse 7a erhielt Leischner ein Album mit einer Sammlung von Sätzen, die er im Unterricht formuliert hatte.

Franz Xaver Ziegler, der Bürgermeister von Hollenbach und Vorsitzende des Schulverbandes, stellte die "unglaubliche soziale Kompetenz" des Mannes heraus, dem als Nachfolger von Josef Lechner stets die Förderung und Ausbildung der Kinder am Herzen gelegen habe. Toni Schoder, der Bürgermeister von Inchenhofen, riet dazu, offen und neugierig zu bleiben, wie es auch dieser Lehrer praktiziere. Dann simulierten zwei Mädchen aus der 8. Klasse eine Chemiestunde, in der man den perfekten Schulleiter mittels einer Formel erstellte. Diana Deuschle, die neue Schulleiterin, erinnerte an das fröhliche Pfeifen ihres bisherigen Chefs: "Es war eine schöne, gemeinsame Zeit in Hollenbach." Die Priester Stefan Gast und Harald Baude sprachen ein Segensgebet.

Peter Leischner, selbst passionierter Radler, zog bei seiner Verabschiedung selbst seine Runden auf dem Fahrrad. Foto: Johann Eibl

Warum kehrte Leischner nach Hollenbach zurück? Weil er hier "wohl erzogene, freundliche Schüler" antraf. Die Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern nannte er super. Nachdem der Lehrerchor gesungen hatte, beantwortete Peter Leischner die selbst gestellte Frage, warum er künftig an einer anderen Schule arbeiten werden, wo doch alle mit ihm so glücklich waren. "Ich habe noch ungefähr zehn Jahre vor mir", rechnete er vor. Und da sei es angebracht, noch mal zu neuen Ufern aufzubrechen: "Wenn's am schönsten ist, soll man gehen."