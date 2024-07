In Mainbacher Baugebiet schränken Emissionen Wohnbebauung ein

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause war der Hollenbacher Gemeinderat am Donnerstag längere Zeit mit dem Bebauungsplan „Mainbach, westlich der Dorfstraße“ beschäftigt. Mittlerweile stellt sich heraus, wie wichtig in diesem Zusammenhang der Emissionsschutz ist. Es wurde bereits ein entsprechendes Gutachten erstellt, auf das man sich nun berufen kann. Südlich vom Schrannenweg können auf einer Fläche von rund 4300 Quadratmeter voraussichtlich sechs Bauplätze entstehen. Im Bereich westlich der Dorfstraße stehen knapp 5600 Quadratmeter zur Verfügung. Im oberen Bereich entschied sich der Gemeinderat für die Variante zwei, die vier Plätze vorsieht. Auf der Fläche südlich davon, also nördlich des Nußbaumwegs, darf dagegen keine Wohnbebauung entstehen. Kleines Gewerbe oder Nebenerwerbslandwirte dürfen sich dort aber ansiedeln. Südlich davon befindet sich ein Hof mit einer Geflügelhaltung, die durch den Bebauungsplan nicht in Mitleidenschaft gezogen werden soll.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hollenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wohnbebauung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis