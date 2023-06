Rehkitz verfängt sich in einem Drahtzaun - doch Rettung ist in der Nähe

Eine Spaziergängerin entdeckt ein Rehkitz am Waldrand bei Hollenbach. Es schreit lautstark, weil es sich in einem Drahtzaun verfangen hat. Die Frau ruft die Polizei.

Eine Spaziergängerin hat am Dienstag am Hollenbacher Waldrand ein Rehkitz in einer Notlage entdeckt. Das Tier hatte sich mit den Hinterläufen in einem Drahtzaun verfangen. Die Frau rief die Polizei.

Die Spaziergängerin entdeckte das Kitz laut Polizei am Waldrand etwa 300 Meter südlich des Sportplatzes an der Raiffeisenstraße. Es konnte sich nicht mehr selbst befreien und schrie lautstark. Die Polizei verständigte den Jagdbeauftragten. Dieser befand sich zufälligerweise ganz in der Nähe. Dem Mann gelang es, das augenscheinlich unverletzte Tier befreien. (AZ)