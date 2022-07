Rollerfahrer flüchtet in Hollenbach vor Verkehrskontrolle

Um einer Kontrolle zu entgehen, ist ein 56-Jähriger vor der Polizei geflüchtet - allerdings ohne Erfolg.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Montag gegen 16.15 Uhr ist ein Rollerfahrer vor der Polizei geflüchtet. Eine Streife der Polizei Aichach kontrollierte im Bereich der Donauwörther Straße in Mainbach als der zunächst unbekannte Fahrer über mehrere Feldwege floh. Laut Polizei konnte er wenig später in Hollenbach angetroffen und kontrolliert werden. Wie sich herausstellte, hatte der 56 Jahre alte Rollerfahrer ein falsches Versicherungskennzeichen angebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt. (inaw)