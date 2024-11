Schwere Verletzungen: Autofahrer übersieht beim Überholen 18-jährigen Motorradfahrer

Ein 18-jähriger Motorradfahrer hat sich am Donnerstagabend auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Inchenhofen und Motzenhofen bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, setzte gegen 18.45 Uhr ein 24-jähriger Autofahrer in entgegengesetzter Richtung zum Überholen an. Dabei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer. Beide versuchten laut Mitteilung, noch auszuweichen. Dennoch stießen die beiden zusammen, der 18-Jährige stürzte und musste schwer verletzt in ein Krankhaus gefahren werden. Es entstand ein Schaden von rund 13.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls oder den Autofahrer des Wagens, den der 24-Jährige überholen wollte, sich unter Telefon 08251/898911 bei der Inspektion Aichach zu melden. (ddur)

