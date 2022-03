Unbekannte Diebe stehlen geparktes Quad in Hollenbach

In Hollenbach haben Diebe ein Quad gestohlen. Es war an der Mainbacher Straße nahe der Turnhalle geparkt gewesen. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe.

Ein 6000 Euro teures Quad ist am Samstag in Hollenbach gestohlen worden. Die bislang unbekannten Diebe schlugen am Nachmittag zwischen 14.45 und 16 Uhr zu.

Zeugen bemerkten zur Tatzeit ein weißes Kastenfahrzeug in Hollenbach

Der Besitzer hatte sein grün lackiertes Quad an der Mainbacher Straße im Bereich der dortigen Turnhalle abgestellt. Wie die Polizei mitteilt, sahen Zeugen im Tatzeitraum ein weißes Kastenfahrzeug, das in unmittelbarer Nähe des Quads hielt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieses Transportfahrzeug im Zusammenhang mit dem Diebstahl steht.

Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (nsi)