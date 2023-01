Unbekannter zündet in Hollenbach Böller in mobiler Toilette

In der ersten Januarwoche wird das WC im Hollenbacher Rosenweg beschädigt. Das Schadensbild deutet auf einen gezündeten Feuerwerkskörper hin. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

In der ersten Januarwoche ist in Hollenbach eine mobile Toilette beschädigt worden. Die Aichacher Polizei geht davon aus, dass jemand einen größeren Böller in dem WC gezündet hat.

Die mobile Toilette war laut Polizei im Rosenweg abgestellt. Zwischen dem 1. und dem 8. Januar brach der oder die Täterin ein Vorhängeschloss an der Türe auf, um dann im Inneren die Feuerwerkskörper zünden zu können. Der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei Aichach erbittet Hinweise unter 08251/8989-0. (AZ)