Wasser wird in Hollenbach teurer - Abwasser nicht

Plus Für Wasser steigt der Preis in Hollenbach zum Jahreswechsel von 1,70 auf 2,10 Euro je Kubikmeter an. Bei einem Thema orientiert sich der Gemeinderat an Thierhaupten.

Für die Entsorgung von Abwasser fallen in der Gemeinde Hollenbach ab Januar 2024 die gleichen Gebühren an wie bisher. Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am Donnerstag, dass weiterhin 3,75 Euro pro Kubikmeter zu entrichten sind. Beim Bezug von Wasser wurden bisher 1,70 Euro je Kubikmeter fällig, zum Jahreswechsel steigt dieser Satz auf 2,10 Euro.

"Das ist etwas, was nicht in unserer Macht steht", kommentierte Gemeinderat Michael Lidl die Maßnahme. Die Magnusgruppe hatte bereits eine Anhebung des Preises beschlossen. Bürgermeister Franz Xaver Ziegler unterstrich die Bedeutung von Wasser als Lebensmittel und folgerte daraus: "Das muss es uns auch wert sein." Sabrina Wolf, die Leiterin der Verwaltung, hatte dargelegt, welche Hintergründe in beiden Fällen zu berücksichtigen sind. Beim kalkulatorischen Zinssatz wurden jeweils drei Prozent beschlossen.

