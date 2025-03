Willi Großhauser bleibt kommissarischer Vorsitzender

Zur Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Hollenbach begrüßte Vorsitzender Willi Großhauser rund 100 Anwesende im Pfarrzentrum Hollenbach. Ebenso begrüßte Dekan Stefan Gast die zahlreichen Besucher. Diesmal fand die Gartenbauveranstaltung gemeinsam mit dem Seniorennachmittag der Pfarrei Hollenbach statt.

Schulamtsdirektor a.D. Alois Lechner zeigte Bilder zur Dorfentwicklung Motzenhofens nach dem zweiten Weltkrieg und erklärte die umfangreichen Veränderungen des Ortsbildes. Willi Großhauser führte die Ehrungen des Gartenbauvereins für langjährige Mitgliedschaften durch. Es gab einen kurzen Bericht zur Kasse. Ebenso wurde auf die Notwendigkeit hingewiesen, einen neuen ersten Vorstand zu finden, da Willi Großhauser nur noch kommissarisch im Amt ist. Leider fand sich bei der Wahl kein neuer Kandidat, so dass Willi Großhauser die Aufgabe kommissarisch weiterführt. Die nächste Veranstaltung des Gartenbauvereins „Weidenflechten“ war in kürzester Zeit ausgebucht, so dass reges Interesse an den Vereinsaktivitäten besteht.

