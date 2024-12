„Winterzauber“ bringt die ganze Gemeinde Hollenbach zusammen

Weihnachten ist vorbei, das alte Jahr neigt sich dem Ende zu. In dieser kurzen Zeitspanne, die den Beinamen „zwischen den Jahren“ erhalten hat, lassen es die meisten Menschen eher ruhig angehen. In Hollenbach aber wird eine Tradition gepflegt, die bereits ins Leben gerufen worden war, als das Coronavirus noch nicht für umfassende Einschränkungen sorgte. Im Fanclub des TSV Hollenbach reifte damals die Idee, einen Weihnachtsmarkt zu veranstalten. Mittlerweile ist für den „Winterzauber“, der am Samstag wieder stattfand, die Gemeinde verantwortlich.

