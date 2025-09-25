Bücherei Hollenbach: Jetzt gibt es nur noch einen Träger

Die Gemeindebücherei St. Peter und Paul in Hollenbach hatte bislang zwei Träger: die Gemeinde und die Pfarrei Hollenbach. Laut einer Mitteilung der Gemeinde ist das aufgrund rechtlicher Änderungen nun nicht mehr möglich. Deshalb musste eine neue Lösung hinsichtlich der Trägerschaft gefunden werden.

Allen Beteiligten war demnach im Vorfeld bereits klar, dass sich kein Partner aus der Bücherei zurückziehen wird. Schließlich wurde als neuer Träger die Gemeinde festgelegt. Die Pfarrkirchenstiftung St. Peter und Paul bleibt der Bücherei weiterhin als Förderer erhalten. Somit sei die finanzielle Ausstattung der Bücherei auch für die nächsten Jahre gesichert, teilt die Gemeinde mit.

Außerdem wird betont, dass sich für die Leserinnen und Leser nichts ändert. Es könne so vielmehr das reichhaltige Medienangebot weiter ausgebaut und aktualisiert werden. „Der große Zuspruch und die steigenden Ausleihzahlen sprechen für sich und zeigen, dass die Bücherei ein wichtiger Anlaufpunkt in unserer Gemeinde ist – ein Ort des Lesens, des Austauschs und des kulturellen Lebens“, heißt es in der Mitteilung. Die Verantwortlichen dankten bei dieser Gelegenheit allen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, deren Engagement die Basis der erfolgreichen Büchereiarbeit bilde. (AZ)

