Hollenbach: Ohne nachgewiesene Stellplätze, keine Baugenehmigung

Alle Kommunen müssen sich in diesen Wochen mit der Stellplatzsatzung beschäftigen. Das bisherige Regelwerk verliert zum 1. Oktober 2025 seine Gültigkeit. Am Donnerstag befasste sich der Gemeinderat von Hollenbach mit dieser Angelegenheit und beschloss eine neue Satzung mit Wirkung zum 1. Oktober. Darin wird in einer Reihe von Paragrafen festgelegt, wie die Anzahl, die Lage und die Ausgestaltung notwendiger Stellplätze auszusehen hat.

