Beim Imkerverein Holzheim dürfen Kinder Honigwaben schleudern

Zehn Kinder aus Holzheim und den Nachbargemeinden Baar und Münster konnte Vorsitzender Hubert Ruisinger zum Ferienprogramm in der Schulaula der Grundschule Holzheim begrüßen. Die Kinder wurden in drei Gruppen aufgeteilt und erfuhren so viel Spannendes über das Leben der Honigbiene und die Produkte aus der Imkerei. Auf dem Gelände des Gartenbauvereins Holzheim konnten die Kinder mit Hilfe des Schaukastens die Königin im Volk suchen und übten an Drohnen das Markieren (Zeichnen) der Königinnen. An der zweiten Station bastelte Schatzmeister Marcus Bächer mit ihnen Kerzen aus Wachsplatten. Außerdem durften die Kinder das Malbuch des Bayerischen Imkerbundes gestalten. Höhepunkt des Ferienprogramms war die vierte Station. Hier durften die Kinder gemeinsam mit Imker Adi Specht sich beim Schleudern der Honigwaben probieren und den selbst geschleuderten Honig in ein Honigglas abfüllen. Mit einer gemeinsamen Brotzeit bei Butterbrot mit Honig wurde das Ferienprogramm des Holzheimer Imkervereins abgeschlossen.

Franz Meyr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis