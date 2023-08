Humanitas Aichach sucht dringend gut erhaltenen Rollstuhl

Die Humanitas Aichach sucht dringend einen gut erhaltenen Rollstuhl für ein Behindertenzentrum in Simeria in Rumänien. Die Bitte hatte die Leitung des Behindertenzentrums "Centrul de Pedagogie Curativa" (im Bild) geäußert. Der Rollstuhl soll zusammen mit Schulinventar am Dienstag, 29. August, mit einem Lastwagen-Trransport nach Rumänein reisen. Wer einen Rollstuhl abgeben kann, kann Kontakt mit Lissy Pfundmair-Bischoff, Vorsitzende der Humanitas Aichach, aufnehmen unter der Telefonnummer 0160/96079512. Foto: Lieselotte Pfundmair-Bischoff