Die VSG-Schützen gratulieren Franz Regau zum 80.

Seinen 80. Geburtstag feierte das langjährige Mitglied der VSG Oberbernbach (Stadt Aichach), Franz Regau. Eine Abordnung der Vereinigten Schützen überbrachten die besten Glückwüsche. Der Jubilar ist seit über 60 Jahren Mitglied im Verein: (von links) Schützenmeister Thomas Stegmayer, Klaus Hörmann Schützen, Johann Listl FFW, Franz Regau, Erasmus Großmann SCO, Bernhard Fendt Kolping, Wolfgang Braunmüller, Josef Stadlmaier Krieger- und Soldatenverein.

