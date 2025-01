In Igenhausen gemeinsam das Jahr beendet: Der FC Bayern-Fanclub Roade Gringos Igenhausen (Hollenbach) organisiert jedes Jahr am Silvesternachmittag eine Glühweinfeier am Feuerwehrhaus! Hier gibt es selbstgemachten Jagatee, Glühwein und Kinderpunsch sowie Bratwurstsemmel und Bosna zum Essen. Der Erlös wird traditionell gespendet.