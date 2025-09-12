Icon Menü
Immobilienmarktbericht 2025 Landkreis Aichach-Friedberg: Was ist mein Haus wert?

Aichach-Friedberg

Was ist mein Haus wert? Dieser Rechner zeigt es

Der Gutachterausschuss bietet einen Service für diejenigen, die einen Richtwert für Bestandsimmobilien brauchen. Grundlage dafür und für den aktuellen Immobilienmarktbericht sind die Verkäufe der letzten Jahre.
Von Marina Wagenpfeil
    Die Baulandpreise im Landkreis Aichach-Friedberg sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, stagnierten zuletzt aber eher.
    Die Baulandpreise im Landkreis Aichach-Friedberg sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, stagnierten zuletzt aber eher. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Das Haus ist quasi ein Schnäppchen, das gerade über die Internetseite Immobilienscout24 angeboten wird: 370 Quadratmeter Wohnfläche, mehr als 1000 Quadratmeter Grundstück, Baujahr 1974 im Aichacher Stadtteil Obermauerbach. Als Kaufpreis sind 690.000 Euro aufgerufen. Der Rechner des Gutachterausschusses spuckt mit mehr als 730.000 Euro einen deutlich höheren Wert aus. Was es damit auf sich hat? Nun, mit dem Rechner können Bürgerinnen und Bürger, aber auch Sachverständige den Wert einer Bestandsimmobilie schätzen. „Er gibt einen schnellen Überblick und funktioniert vor allem bei Standardimmobilien sehr gut“, sagt Andres Richter, Vorsitzender des Gutachterausschusses des Landkreises Aichach-Friedberg. Ganz so einfach ist es aber trotzdem nicht.

