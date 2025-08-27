Aichacher Verein „PaarRauschen“ plant offenes Singen für Erkrankte und Angehörige

Hunderte Besucherinnen und Besucher kamen an zwei Wochenenden im Juni und Juli in den Aichacher „PaarGarten“. Der im vergangenen Jahr gegründete Verein „PaarRauschen“ hatte das Gelände zwischen dem Jugendzentrum und der Griesbacherl-Terrasse mit rund 50 Helferinnen und Helfern jeweils in einen festivalartigen Pop-up-Biergarten mit viel musikalischer Begleitung verwandelt. Beim Aichacher Stadtfest tat sich der Verein mit Brandner-Kaspar-Wirt Hannes Meier zusammen und präsentierte auf der Bühne am Schlossplatz mehrere Nachwuchsbands. Nun plant der Verein eine neue Aktion, bei der es wieder um Musik gehen soll.

Er will am Samstag, 27. September, Interessierte im Rahmen einer öffentlich zugänglichen Veranstaltung unter dem Titel „PaarSongs“ zum gemeinsamen Singen bringen. Wie der Verein mitteilt, richtet sich die Aktion vor allem an Menschen und deren An- beziehungsweise Zugehörige, die aufgrund von Erkrankungen und belastenden Lebenssituationen einen unbeschwerten Nachmittag mit Musik und Gesang verbringen möchten.

Mitmachkonzert richtet sich an Menschen mit Sprach- oder Stimmeinschränkungen

Wie der Verein auf Anfrage mitteilte, stammt die Idee von einem Vereinsmitglied mit beruflichen Berührungspunkten zu Menschen, die mit Einschränkungen von Sprache, Schlucken und Stimme zu kämpfen haben. Eine Therapie, die Singelemente beinhalte, könne große Fortschritte und Freude bringen. Die Veranstaltung „PaarSongs“ solle die Möglichkeit schaffen, den Spaß am gemeinsamen Singen (wieder) zu finden – unabhängig von möglichen Hemmnissen oder Einschränkungen.

Die Elisabethschule der Lebenshilfe stellt für die Veranstaltung barrierefrei zugängliche Räume zur Verfügung. Auch für barrierefreie Erfrischungen ist dem Verein zufolge gesorgt. Das offene und teilhabeorientierte Mitsingkonzert beginnt um 14 Uhr und dauert circa zwei Stunden. Es findet im Musikraum der Elisabethschule an der St.-Elisabeth-Straße 1 statt. Singfreudige Vereinsmitglieder von „PaarRauschen“ unterstützen die Besucherinnen und Besucher, auch an eine instrumentale Umrahmung ist gedacht.

Teilnehmer sollten sich anmelden und können Musikwünsche äußern

Die Teilnahme ist kostenlos. Die Organisatoren bitten um Anmeldung bis Montag, 15. September, unter Telefon 08251/892882 bei Logopädie Annette Vogt oder per E-Mail an paarsongs@paarrauschen.de. Dabei werden gerne Musikwünsche entgegengenommen. (AZ, nsi)