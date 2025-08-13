Johanniter übernehmen Mittagsbetreuung an Grundschule in Todtenweis

Die Johanniter übernehmen ab September die Mittagsbetreuung an der Grundschule in Todtenweis. Nur noch bis Ende August betreiben der Markt Aindling und die Gemeinde Todtenweis die Mittagsbetreuung in gemeindlicher Trägerschaft.

Die Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab dem Schuljahr 2026/2027 stelle die Gemeinden nun jedoch vor große Herausforderungen, wie die Gemeinde Todtenweis mitteilt: Der Rechtsanspruch bringe einen deutlichen Zuwachs an notwendigen Betreuungsplätzen in den kommenden Jahren mit sich. Mit dem steigenden Bedarf wachsen auch die Anforderungen an die Einrichtungen und der organisatorische Aufwand stetig.

Personal der Mittagsbetreuung an der Todtenweiser Grundschule bleibt erhalten

Die Personalgewinnung im pädagogischen Bereich werde gerade in kleinen Einrichtungen zur Herausforderung. Der Markt Aindling und die Gemeinde Todtenweis entschieden sich der Mitteilung zufolge deshalb dafür, die Trägerschaft für die Mittagsbetreuung an der Grundschule zu übergeben. So betreibt die Johanniter-Unfall-Hilfe ab September die Mittagsbetreuung in Todtenweis.

Mit dem Wechsel der Trägerschaft geht auch das Personal der Gemeinden auf den neuen Träger über. Das nahmen Aindlings Bürgermeisterin, Gertrud Hitzler, und Todtenweis‘ Bürgermeister, Konrad Carl, zum Anlass, sich im Namen ihrer jeweiligen Gemeinden bei Susanne Stark und Bengt Erdt für ihre gute Arbeit in den vergangenen Jahren zu bedanken.

Inci Cevahiroglu ist neue Leiterin der Mittagsbetreuung an der Grundschule Todtenweis

Beide waren dabei, als die Mittagsbetreuung in Todtenweis im September 2018 eröffnet wurde. Seitdem waren sie für viele Eltern die ersten Ansprechpartner, wenn es um die Betreuung ihrer Kinder ging. Hitzler und Carl lobten, die beiden hätten immer einen guten Draht zu den Schülerinnen und Schülern gehabt, die die Einrichtung sehr gerne besuchten. Umso mehr freuen sich Hitzler und Carl, dass die beiden ihre Arbeit nun unter der Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe fortsetzen.

Bei dem Termin wurde auch Inci Cevahiroglu von der Johanniter-Unfall-Hilfe begrüßt: Sie ist die neue Einrichtungsleitung für die Mittagsbetreuung in Todtenweis. Die Gemeinden wünschten allen Beteiligten einen guten Start im Grundschulgebäude in Todtenweis.

Im Aindlinger Kinderhort gab es ab September mehr Anmeldungen als Plätze

Durch die Kooperation der Gemeinden im Bereich der Mittagsbetreuung gelang es der Mitteilung zufolge, allen Eltern aus Aindling und Todtenweis einen Platz anzubieten, die eine Betreuung nach Schulschluss benötigen. Gerade in Aindling sei es bei den Anmeldungen ab September 2025 in dem seit Jahren bestehenden Hort der Katholischen Kirchenstiftung St. Martin zu einem Engpass gekommen, weshalb einige Eltern keinen Hort-Platz in Aindling erhielten. Diesen Eltern könne nun ein Platz in der Mittagsbetreuung in Todtenweis angeboten werden. (AZ)