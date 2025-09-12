In allen Teilen der Gemeinde Hollenbach wird gebaut

Im Bereich der Gemeinde Hollenbach zeichnet sich eine rege Bautätigkeit ab. In der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend wurden sechs Bauanträge behandelt. Das Gremium stimmte allen Anträgen zu. Damit können die Arbeiten in absehbarer Zeit beginnen. In allen fünf Orten in dieser Kommune tut sich etwas: im Hauptort Hollenbach ebenso wie in Motzenhofen, Mainbach, Schönbach und Igenhausen.

Johann Eibl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86568 Hollenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauantrag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis