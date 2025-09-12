Icon Menü
In Hollenbach und seinen Ortsteilen sind zahlreiche Bauvorhaben geplant: Dabei entsteht neuer Wohnraum

Hollenbach

In allen Teilen der Gemeinde Hollenbach wird gebaut

Gleich mit sechs Bauanträgen beschäftigt sich der Gemeinderat von Hollenbach. Aus ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäuden entsteht Wohnraum.
Von Johann Eibl
    In der Gemeinde Hollenbach sind zahlreiche Wohnbauprojekte geplant. Der Gemeinderat entschied über sechs Bauanträge im Hauptort und in den Ortsteilen.
    In der Gemeinde Hollenbach sind zahlreiche Wohnbauprojekte geplant. Der Gemeinderat entschied über sechs Bauanträge im Hauptort und in den Ortsteilen. Foto: Marcus Merk (Symbolbild)

    Im Bereich der Gemeinde Hollenbach zeichnet sich eine rege Bautätigkeit ab. In der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend wurden sechs Bauanträge behandelt. Das Gremium stimmte allen Anträgen zu. Damit können die Arbeiten in absehbarer Zeit beginnen. In allen fünf Orten in dieser Kommune tut sich etwas: im Hauptort Hollenbach ebenso wie in Motzenhofen, Mainbach, Schönbach und Igenhausen.

