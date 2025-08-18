Pöttmes verabschiedet Kaplan André Schneider

Mit einem feierlichen Festgottesdienst verabschiedete die Pfarreiengemeinschaft Pöttmes nach drei Jahren ihren Kaplan André Schneider in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Pöttmes. Nach kräftigem Gesang in der voll besetzten Pfarrkirche bedankte sich Kaplan Schneider sichtlich bewegt bei den Menschen der Pfarreiengemeinschaft. In allen zehn Einzelpfarreien sei er herzlich aufgenommen worden.

Im Anschluss an den Gottesdienst gab es auf dem Kirchplatz ein Weißwurstfrühstück. Hier hatten alle, die wollten, Gelegenheit, sich persönlich von Kaplan Schneider zu verabschieden.

Der Seelsorger tritt ab September in der Pfarreiengemeinschaft Neusäß seinen Dienst an. Schneider war ursprünglich evangelischer Geistlicher. Er hat eine Familie mit vier Kindern. Später konvertierte er zum katholischen Glauben. In einem Interview mit unserer Redaktoon erzählte er, dass er sich in Pöttmes besonders wohlgefühlt habe. „Hier gibt es gelebte Frömmigkeit, ein herzliches Miteinander – das ist genau meins“, sagte er. (AZ)