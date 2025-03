Im Nordosten von Pöttmes plant die Gemeinde ein neues Gewerbegebiet. Es liegt an der Straße Am Erlenschlag, die ganz im Hintergrund quer durchs Bild führt. Das Foto wurde im März in östlicher Richtung aufgenommen. Links im Hintergrund ist die Hofmetzgerei Ottillinger zu sehen.

Foto: Inge von Wenczowski (Archivbild)