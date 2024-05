17 Leahada begeben sich auf eine Radl-Wallfahrt nach Rom

Erstmals seit 2010 fährt wieder eine Gruppe Radfahrer aus Inchenhofen nach Rom. Wie die Radl-Wallfahrer die Fahrt erlebt haben.

Nach genau 14 Jahren hat sich an Christi Himmelfahrt eine Gruppe Leahada wieder auf den Weg gemacht – zu einer Radl-Wallfahrt von Inchenhofen nach Rom. Dekan Stefan Gast erteilte ihnen nach der Frühmesse den Segen. Nach einem Gedenken an die verstorbenen Radler-Kollegen Josef Hackl und Sepp Geisenhofer sowie „Magaziner“ Adi Schäfer radelte der Tross los.

Von Leahad aus führte der Weg über Mering durch das Lechtal nach Kaufering bei Landsberg zur ersten Mittagsrast, wo die Begleiter Michael Alber, Bernhard Reisner, Helmut Egger und Dekan Stefan Gast sie mit einem Weißwurstfrühstück erwarteten. Gut ausgestattet mit Gaskocher, Grill, Gefriertruhe und Strom-Aggregat sorgten die Begleiter die ganze Fahrt über bis Rom für die Verpflegung – vom Wurstsalat über Kaiserschmarrn bis hin zu Gulasch und Gegrilltem. Nachmittags erreichten die Radler mit Füssen das erste Tagesziel.

Inchenhofener halten morgendliche Andacht ab

Am nächsten Morgen wurden die Fahrräder auf den eigens umgebauten Hänger verladen. Da es von Füssen über den Fernpass und den Reschenpass einerseits verkehrsbedingt nicht sehr schön, andererseits sogar verboten ist, mit dem Rad zu fahren, startete die Gruppe erst in Nauders beim Reschensee nach einer morgendlichen Andacht. Es folgte ein sehr schöner Abschnitt durch das Etschtal in Südtirol mit Blick auf die Ortlergruppe am Stilfster Joch bis Meran, wo das mediterrane Klima bereits deutlich zu spüren war. Die weiteren Stationen waren das malerische Trient, Bardolino am Gardasee, Ferrara, Florenz, das mittelalterliche Arezzo und das auf einem Felsen errichtete Orvieto. Dabei ging es für die Leahada durch Venetien, die Emilia-Romagna, die Toskana und Umbrien nach Lazio, wo sie am achten Tag Rom erreichten.

Auf der Strecke mussten zum Beispiel in der Toskana teilweise lange und steile Anstiege mit bis zu 16 Prozent Steigung, teilweise auf Schotter, gemeistert werden. Auf einer dieser rasanten Abfahrten kam einer der Radler wegen der teilweise sehr schlechten Straßen gehörig ins Straucheln und konnte einen Sturz gerade noch verhindern. Daran hatte sicher auch der tägliche Spritzer Weihwasser am Morgen seinen Anteil, waren die Wallfahrer überzeugt.

Dekan Stefan Gast zelebrierte die heilige Messe. Foto: Mario Weiß

Im Vergleich zu 2010 wurde die Fahrt etwas professioneller vorbereitet. Navigator Christian Appel hatte kaum nennenswerte Probleme. Trotz aller Technik nahm die Gruppe am vorletzten Tag eine „Abkürzung“, die ihr knapp 20 Kilometer und 180 Höhenmeter mehr bescherte, wo sie eigentlich einen Berg umfahren wollten. Schließlich erreichte die Gruppe nach acht Tagen, rund 900 Kilometern und knapp 6000 Höhenmetern ihr Ziel Rom unversehrt und ohne größere Zwischenfälle: Erst am letzten Tag hatte ein Fahrer einen Plattfuß.

Die meisten der 17 Radler im Alter von 50 bis 65 Jahren fuhren die komplette Strecke. Sogar der älteste – Otto Sieberer wird in einigen Monaten 84 – absolvierte weite Teile der Fahrt nochmals mit dem Rennrad. Für die Gruppe war es ein sehr ergreifender und unbeschreiblicher Moment, nach so langer Zeit mit dem Rad auf den Petersplatz zu rollen.

Erstmals seit 2010 gab es wieder eine Radlwallfahrt von Inchenhofen nach Rom. Der Weg führte auch durch Weinberge bei Kaltern. Foto: Mario Weiß

Im Verlauf der nächsten Tage feierte die Gruppe eine Pfingstmesse im Seitenschiff von Santa Maria Maggiore, einer der vier Papstbasiliken, und gleich waren wieder ein paar schaulustige Touristen da. Nach der Besichtigung von „St. Paul vor den Mauern“ verabschiedete sich Dekan Stefan Gast zum Flughafen, um rechtzeitig zu den Feierlichkeiten an Pfingsten wieder in Leahad zu sein. Der Rest verbrachte noch einen schönen Tag in der Ewigen Stadt mit der Besichtigung von einigen Sehenswürdigkeiten.

Zum Ausklang wurde noch in den Geburtstag des Radler-Präsidenten Paul Mühlpointner hineingefeiert. Am nächsten Morgen ging es mit den Fahrzeugen nach einem Zwischenstopp in Brixen auf die lange Heimfahrt, auf der allen bewusst wurde, welche Strecke sie mit dem Rad zurückgelegt hatten. Am Pfingstmontag erreichte die Gruppe mittags Leahad. Alle zusammen bedankten sich erschöpft, aber glücklich im Rahmen der Bruderschafts-Andacht mit anschließendem Segen für die zurückliegenden Tage mit der tollen Gemeinschaft. (AZ)