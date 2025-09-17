25 ABC-Schützen wollen in Leahad am nächsten Tag wiederkommen

In Leahad freuten sich 25 ABC-Schützen darauf, endlich in die Grundschule Inchenhofen aufgenommen zu werden. Am ersten Schultag wurden sie von Schulleiter Marco Bichlmaier, von Bürgermeister Toni Schoder, der Klassenleiterin Anna Klaffki, die ebenfalls ihren „ersten Schultag“ an der Grundschule Inchenhofen antrat, und der gesamten Schulgemeinschaft herzlich willkommen geheißen. Mit einem kurzweiligen „Willkommensprogramm“ versuchten die bereits erfahrenen Schulgänger die aufgeregten Erstklässler zu erheitern. Die Viertklässler stellten sich anschließend als Paten für die Erstklässler vor und führten sie zusammen mit den voll bepackten Schultüten ins Schulhaus. Nach den ersten Schulstunden wagte Schulleiter Bichlmaier die humorvolle Befragung der ABC-Schützen, wie ihnen denn der erste Schultag so gefallen habe. Erfreulicherweise fanden die meisten der Erstklässler den ersten Schultag so gut, dass sie am nächsten Tag wiederkommen wollten. Ein gemeinsames Abschlusslied beendete den ersten Schultag.

86570 Inchenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Erstklässler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schulgemeinschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis