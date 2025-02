In zwei Wohncontaineranlagen sollen in Inchenhofen insgesamt 100 Saisonarbeitskräfte unterkommen. Das war im Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend Thema. 56 Container werden in der Straße In der Au in zwei Reihen aufgestellt. Sechs von ihnen sind Sanitärcontainer.

