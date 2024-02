79-Jähriger übersieht beim Abbiegen ein Auto – es kracht

Beim Abbiegen nimmt ein 79-Jähriger in Inchenhofen einem Autofahrer die Vorfahrt. Es kommt zum Unfall. Beide Fahrzeuge müssen danach abgeschleppt werden.

Wegen eines Vorfahrtfehlers eines 79-Jährigen ist es am Montag in Inchenhofen zu einem Unfall gekommen. Verletzte gab es nicht.

Nach Angaben der Polizei war der 79-Jährige gegen 10.50 Uhr mit seinem Auto vom Antoniusweg in Richtung Sainbacher Straße unterwegs. Beim Einfahren in diese übersah der Senior ein in Richtung Sainbach fahrendes Auto, das Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Die Autos wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Beide Fahrer blieben unverletzt. (AZ)