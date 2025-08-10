Abschied nach 40 Jahren: Marianne Aechter geht in den Ruhestand

Nach beeindruckenden 40 Dienstjahren an der Grundschule Inchenhofen wurde Marianne Aechter im Beisein ihrer Familie, langjähriger Weggefährten und der ganzen Schulfamilie in einer bewegenden Feier in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Bürgermeister Toni Schoder und Schulleiter Marco Bichlmaier würdigten das außergewöhnliche Engagement der beliebten Lehrerin, die mit viel Humor und pädagogischem Feingefühl 40 Jahre an der Schule zum Wohle vieler Schülergenerationen wirkte.

Zum Abschied sangen alle Kinder das Lied „Die vierzig Jahre gehn zu Ende“ und der Lehrerchor überraschte zudem mit einem eigens umgedichteten Lied auf die bekannte Melodie von Udo Jürgens „Mit 66 Jahren“ – eine liebevolle Hommage mit einem Augenzwinkern. Eine besondere Überraschung war der Besuch ehemaliger Schülerinnen und Schüler, die von Aechter in ihrem ersten Jahr 1985/86 an der Grundschule Inchenhofen unterrichtet wurden und ihr ein Klassenfoto von damals überreichten.

