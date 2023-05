Inchenhofen

18:00 Uhr

Ärger in Inchenhofen: Schnelles Internet ist oft zu langsam

In Teilen des Inchenhofener Gemeindegebiets ist das vermeintlich schnelle Internet oft zu langsam. Wie schon in der Bürgerversammlung kam das Thema nun auch im Gemeinderat zur Sprache.

Plus Das schnelle Internet ist in Teilen des Inchenhofener Gemeindegebiets zu langsam. Teilweise liegt die Geschwindigkeit unter 30 Megabit. Auch der weitere Ausbau dauert.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Von wegen "schnelles Internet" – darüber, dass er nach dem Ausbau nicht die versprochene Geschwindigkeit erreicht, hatte sich kürzlich bereits ein Anwohner bei der Bürgerversammlung in Inchenhofen beschwert. Bei der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag schlug Klaus Strobl in die gleiche Kerbe. Das Thema wurde mit Vertretern der Breitbandberatung Bayern diskutiert.

Dabei waren die beiden Vertreter der Breitbandberatung Bayern eigentlich gekommen, um über das neue Förderprogramm des Bundes zu berichten. Mit diesem dritten Verfahren könnte die Gemeinde fast komplett mit Glasfaseranschlüssen versorgt werden.

