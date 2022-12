Inchenhofen/Aichach

18:30 Uhr

Weihnachtszauber in Sainbach: Privatinitiative für den guten Zweck

Ein uriger Weihnachtsmarkt im Kleinformat entstand im Hof der Familie Brucklachner in Sainbach.

Plus Die Idee entstand spontan, der Erfolg war unerwartet: 6500 Euro kamen beim Weihnachtszauber in Sainbach zusammen. Das Geld geht an Familie Schnele aus Ecknach.

Von Inge von Wenczowski Artikel anhören Shape

Ein gutes Jahr ist es her, dass Ämiliana Schnele aus dem Aichacher Stadtteil Ecknach an ihrem Krebsleiden starb. Sie hinterließ ihren Ehemann Peter und vier Kinder im Alter zwischen drei und zehn Jahren. Der Verlust der Ehefrau und Mutter riss nicht nur eine riesige emotionale Lücke, sondern vergrößerte die finanziellen Probleme der Familie enorm. Diese bekam zwar bereits Unterstützung aus einer früheren Spendenaktion, benötigt aber dringend weitere Hilfe. Um der Familie zumindest finanziell unter die Arme zu greifen, fand am Wochenende eine Benefizveranstaltung auf dem Hof der Familie Brucklachner im Inchenhofener Ortsteil Sainbach statt.

