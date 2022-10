An Kirchweih regnet es Guatln vom Leahada Kirchturm

Plus In Inchenhofen werden viele Bräuche zur Kirchweih gepflegt - vom Kiachla-Backen bis zum Aufziehen der Zachäusfahne. Diesmal ist ein Fernsehteam dabei.

Kirchweihsamstag 5 Uhr morgens: Bei Familie Märdauer brennt bereits Licht. Wie die anderen fleißigen Bäckerinnen des Heimatvereins Inchenhofen stehen sie früh in der Küche, um bis zum Nachmittag insgesamt mehrere hundert Kiachla, Schmalznudeln und Quarkbällchen zuzubereiten. Für Sylvia Märdauer, Vorsitzende des Heimatvereins, und ihre Mutter Jutta ist das inzwischen Routine zu Kirchweih. Doch dieses Jahr ist etwas anders: Das Fernsehen hat sich angekündigt und wird die Leahada Bräuche zu diesem in früheren Jahren bedeutenden Kirchenfest begleiten.