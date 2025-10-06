Freunde fürs Leben: Was diese Bikerin ihrer Harley „Molly“ versprochen hat

Wenn Anja D. aus Inchenhofen im Sommer mit ihrer „Molly“ eine Runde dreht, dann empfindet sie pures Glück. „Molly“ ist der Kosename für ihre wunderschöne Harley-Lady, eine FXWG Wide Glide aus dem Jahr 1984. Der Oldtimer ist ein echter Klassiker. Die FX Wide Glide gilt in Fachkreisen als der erste authentische Serien-Chopper mit Easy-Rider-Look von Harley-Davidson. Anja D. hat ihre „Molly“ vor 33 Jahren in Florida erworben und nach ihrem Geschmack umbauen lassen. Seitdem sind die beiden unzertrennlich.

Es war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, als der Harley-Davidson-Boom von den USA über den großen Teich auch zu uns herüberschwappte. Damals wohnte Anja noch im Harz. Sie erzählt, wie sie durch einen Freund die Faszination, die von dieser Motorradmarke ausging, erlebt habe. „Ich hatte nicht mal einen Motorradführerschein“, erinnert sie sich. Dieser war aber schnell gemacht – und kurze Zeit später saß sie mit einigen anderen im Flugzeug auf dem Weg nach Daytona/Florida. Auf der legendären Bike Week wollten sie Ausschau nach einer geeigneten Maschine für Anja halten. Nach einigen Tagen Umherfahren war sie schließlich gefunden. „Sie stand irgendwo in Florida am Straßenrand, mit viel Chrom und Ziselierungen – und einem handgeschriebenen For-sale-Schild“, erinnert sich Anja.

Aussehen: Der Tank der Harley bekommt eine neue kunstvolle Airbrush-Lackierung

Liebe auf den ersten Blick sei es zwar nicht gewesen, so Anja, „aber sie hatte Potential“. Und so durfte die Harley per Containerschiff mit nach „Good old Germany“. Einige Wochen später kam sie in Bremerhaven an und schon kurz darauf stand sie in der heimischen Werkstatt. „Ich hab‘ sie etwas verändern lassen, damit sie besser zu mir passt“, erzählt Anja. Der große Motor, der auf 1800 cci gestroked (getuned) war, wurde durch einen 1340 cci Serien-Motor ersetzt, der Rahmen gekürzt und auf einen „Einsitzer“ umgebaut, der Vorderreifen von 19 auf 16 Zoll verkleinert. Zudem wurden andere Fender (Schutzbleche), eine breite Gabel und ein „Dragbar“-Lenker verbaut sowie ein „Golden Eagle“-Schriftzug am Tank durch eine neue kunstvolle Airbrush-Lackierung ersetzt. Im Laufe der Jahre sind davon diverse Teile auch wieder weg- und andere dazugekommen.

„Über die Jahre ist mir meine Harley fest ans Herz gewachsen. Sie hat mich nie großartig im Stich gelassen“, betont Anja D. Irgendwann habe sie ihr dann den Namen „Molly“ gegeben, „weil sie einfach Persönlichkeit hat“. Das vermisse sie sehr bei den neueren Modellen. Aber der Trend gehe wohl – sofern man es sich leisten kann – zum Zweitmotorrad, sagt sie: „Eines für lange entspannte Strecken – und der Oldie fürs Herz“.

Harley „Molly“ spielt für ihre Besitzerin den „geilsten Blues der Welt“

Im Jahr 2004 ist Anja aus beruflichen Gründen von Osterode nach Bayern gezogen. Seit 2016 lebt sie mit ihrem Lebensgefährten und ihrer „Molly“ in Inchenhofen. Früher habe sie noch lange Touren unternommen, die heute eher seltener und kürzer ausfallen, erzählt sie. Aber das sei voll in Ordnung so. „Wenn ich Molly fahre, spielt sie für mich den geilsten Blues der Welt. Da geht nix drüber!“ So beschreibt Anja den unverkennbaren, kräftig-rohen Sound ihres Harley-Klassikers. Anja erinnert sich an viele positive Reaktionen von Passanten. Oft seien es ältere Herren, die auf das etwas lautere Motorengeräusch mit Äußerungen wie „Das ist halt noch ein Motorrad“ reagieren.

Icon vergrößern Anja hat ihre Harley Wide Glide FX sicher im Griff. Der breite Lenker auf hohen Risern und die vorverlegten Fußraster sorgen für den klassischen Easy-Rider-Look. Foto: Manfred Zeiselmair Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Anja hat ihre Harley Wide Glide FX sicher im Griff. Der breite Lenker auf hohen Risern und die vorverlegten Fußraster sorgen für den klassischen Easy-Rider-Look. Foto: Manfred Zeiselmair

„Sie war und ist eine meiner besten Entscheidungen“, sagt die 59-Jährige. Zusammen seien sie beide älter geworden – und ihre Fahrten hätten sich dem Alter angepasst. Heute fährt Anja am liebsten alleine – oder mit Leuten, die auch ältere Bikes fahren. „Nur bei Sonnenschein. Regen mögen wir beide beim Fahren nicht mehr“, betont sie. „Und während wir zwei so dahin blubbern, ist alles andere egal. Nur Ruhe und Genuss – Kopf aus und raus!“ Ihre Molly habe so ihre Launen, und sie zu fahren, bedeute Arbeit und Weitsicht, erklärt Anja weiter. Aber auch hier sei es wie bei guten alten Freunden: Man kennt, liebt und respektiert sich. „Und sollte ich irgendwann nicht mehr fahren können, dann stell ich sie in mein Wohnzimmer. Das habe ich ihr versprochen. Dann schau ich sie an und denke: Wir hatten geile Zeiten… Danke!“

Info: In einer Serie stellen wir besondere Fahrzeuge und ihre Besitzer in der Region vor. Fahrräder, Motorräder, Autos, kleine Busse, Traktoren, Lastwagen – jede Art von Gefährt findet hier Platz.

Steckbrief Modell: Harley Davidson FXWG Wide Glide Baujahr: 1984 Motor: Late Shovel, 1340 cci, circa 60 PS, Zweizylinder V-Motor, 45°, luftgekühlt, OHV (Overhead Valve) Besitzerin: Anja D., Inchenhofen, 59 Jahre