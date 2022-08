Inchenhofen

Bauen in zweiter Reihe in Inchenhofen? Ja, aber eingeschränkt

Plus Der Inchenhofer Gemeinderat diskutiert über die Bebauung von Grünflächen zwischen Aichacher und Hopfengartenstraße. Ein Bürger fürchtet um den Charakter der Flächen.

Von Gerlinde Drexler

Sie sollen bebaubar sein, aber nur in eingeschränktem Maß: die Grünflächen von Grundstücken zwischen der Aichacher Straße und der Hopfengartenstraße in Inchenhofen. Das sah ein Antrag auf den Erlass einer Innenbereichssatzung vor, die der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag behandelte. Dem Antragsteller war wichtig, den Charakter der Flächen zu erhalten.

