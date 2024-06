Inchenhofen

vor 33 Min.

Baustelle in Inchenhofen: Die Kanalsanierung ist schon fertig

Die Kanalbauarbeiten in der Pöttmeser Straße sind abgeschlossen, jetzt folgt der Wasserleitungsbau. Bis in etwa sechs Wochen werden die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein.

Plus Jetzt folgt die Wasserleitung. Die Bauarbeiten entfachen Gerüchte um die geplante Fernwärmeversorgung. Die nächste Baustelle folgt in Sainbach.

Von Gerlinde Drexler

Die Kanalsanierungen in der Pöttmeser Straße in Inchenhofen sind schon relativ weit fortgeschritten. Im kommenden Jahr stehen die Sanierungsmaßnahmen für die Wasserleitung in Sainbach auf dem Plan. Aufgrund der hohen Gesamtkosten soll dieses Projekt allerdings gesplittet werden. Das kündigte Bürgermeister Toni Schoder in der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag an. Er ging außerdem auf Gerüchte über die Fernwärmeversorgung ein.

Nach einer Befahrung des gesamten Kanalnetzes mittels Videokamera in Inchenhofen hatte das Ingenieurbüro Mayr aus Aichach ein Sanierungskonzept entwickelt. Die erste Maßnahme, der Neubau von Kanal- und Wasserleitungen südlich der Pöttmeser Straße, wird gerade umgesetzt. Die Kanalarbeiten seien bereits abgeschlossen, teilte der Bürgermeister mit. Nun folge der Wasserleitungsbau. Schoder ging davon aus, dass die Arbeiten spätestens bis Ende Juli, Anfang August abgeschlossen sind. Eventuell sogar schon früher. Rund 500.000 Euro kostet der Neubau des Kanals, etwa 270.000 Euro sind für den Neubau der Wasserleitungen veranschlagt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen