Inchenhofen

vor 33 Min.

Beim Leahada Theater bleibt eine heimliche Hochzeit nicht geheim

Mit dem Stück „Oh Gott, die Familie“ begeisterten die Leahada Theaterfreunde in der ausverkauften Premiere das Publikum. Unser Szenenbild zeigt (von links) Johannes Grünwald, Zita Raselli und Christopher Grimm.

Plus Die Leahada Theaterfreunde präsentieren sich bei der Premiere ihres neuen Stücks "Oh Gott, die Familie" in Bestform. Es gibt noch Restkarten für drei Vorstellungen.

Von Sandra Schweizer

Theaterzeit im Arnhofer Stadl: Mit dem Stück „Oh Gott, die Familie“ begeisterten die Leahada Theaterfreunde bei der ausverkauften Premiere das Publikum. Bei dem Schwank aus der Feder von Bernd Gombold führte Theaterchef Hans Schweizer Regie. Jede einzelne Rolle war hervorragend besetzt.

