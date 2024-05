Inchenhofen

10:08 Uhr

Beim Unkrautbekämpfen gerät eine Hecke in Brand

Ein Anwohner in Inchenhofen bekämpft mit einem Gasbrenner Unkraut in seiner Einfahrt. Wenig später steht seine Hecke in Brand.

Eine Hecke ist in Inchenhofen am Samstag in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, benutzte der Bewohner des Anwesens einen Gasbrenner, um das Unkraut in seiner Einfahrt zu entfernen. Einige Minuten, nachdem er die Arbeit beendet hatte, entzündete sich die Hecke, die sich in unmittelbarer Nähe befindet. Die Feuerwehr Inchenhofen löscht den Heckenbrand Die brennende Hecke konnte erst durch die Freiwillige Feuerwehr Inchenhofen gelöscht werden. Der geschätzte Sachschaden beträgt circa 600 Euro. (bac)

Themen folgen