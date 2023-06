Inchenhofen

Betrunkener Autofahrer fährt in einen Holzzaun

In einem Holzzaun ist ein alkoholisierter Autofahrer in Inchenhofen gelandet.

Ein 49-jähriger Autofahrer will in Inchenhofen abbiegen und verliert dabei die Kontrolle über seinen Wagen. Er fährt in den Zaun eines Spielplatzes.

Ein Autofahrer ist am Sonntagabend in Inchenhofen in einem Zaun gelandet. Wie die Polizei berichtet, wollte der 49-Jährige gegen 19.30 Uhr vom Walchshofener Weg in die Großhausener Straße einbiegen. Beim Abbiegevorgang verlor er laut Polizei die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den Holzzaun des gegenüberliegenden Spielplatzes. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten Polizeibeamte Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte mit über 2,2 Promille den Verdacht, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen den 49-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, berichtet die Polizei. Sachschaden bei Unfall in Inchenhofen Der Sachschaden am Holzzaun sowie am Unfallfahrzeug beläuft sich laut ersten Schätzungen auf etwa 2000 Euro. Verletzt wurde niemand. (bac)

