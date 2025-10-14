Icon Menü
Inchenhofen: Bonbonregen an Kirchweih für die Kinder

Inchenhofen

Von Ludolf Karletshofer
    • |
    • |
    • |
    Die Zachäusfahne verheißt in Inchenhofen einen Bonbonregen für die Kinder.
    Einen Bonbonregen vom Kirchturm herab gibt es am Kirchweihsamstag, 18. Oktober, wieder in Inchenhofen. Der Heimatverein St. Leonhard lädt alle Kinder zu diesem Brauch ein. Wenn um 15 Uhr die weiß-rote Zachäusfahne an der Leahada Kirche aufgezogen wird, können Kinder Süßigkeiten ergattern. Aufgrund der Kirchturmsanierung erfolgt der Bonbonregen in diesem Jahr hinter der Kirche in Richtung Rathaus. Für Erwachsene gibt es gegen eine Spende Kaffee sowie frische, selbst gebackene Kiachlan und Schmalzgebäck. 

