Bürger in Inchenhofen müssen künftig für manche Feuerwehreinsätze zahlen

Plus Für Feuerwehreinsätze kam bisher die Gemeinde Inchenhofen finanziell auf. Das gilt künftig nicht mehr generell, sondern nur noch in bestimmten Fällen.

Bisher trug die Gemeinde Inchenhofen die Kosten für die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren. Künftig wird sie das nicht mehr generell tun. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend.